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На выходных в Украине потеплеет, дожди отступят

Пятница, 24 сентября 2021, 12:49
На выходных в Украине потеплеет, дожди отступят
фото Эльдара Сарахмана, УП

Умеренно-теплая погода с ослаблением ветра и осадков ожидается в Украине на выходные.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В субботу, 25 сентября, в юго-западных, днем и в центральных областях без осадков, на остальной территории – небольшой дождь.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на западе отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье Черного моря до 13°; днем 11-16°, в западных и южных областях 15-20°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

 

В Киеве – небольшой дождь; ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с; температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

В воскресенье, 26 сентября, ночью в северных и северо-восточных, днем в восточных областях Украины небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13° (в восточных областях 5-10°), днем 13-18°, на юге страны и Закарпатье 18-23°.

 

В Киеве 26 сентября ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

24 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 14-19°, в Днепре в пределах Киева 14°.

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Темы: погода
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