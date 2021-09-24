Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС засудив Росію за кібератаки на його держави-члени

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:20

ЄС засудив зловмисну діяльність російських хакерів і закликав РФ до відповідальної поведінки у кіберпросторі.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Деякі держави-члени ЄС спостерігали шкідливу кібердіяльність і пов’язували її з російською державою. Така діяльність є неприйнятною, оскільки вона загрожує нашій цілісності та безпеці, демократичним цінностям та принципам та основоположному функціонуванню наших демократій" заявив Боррель.

За його словами, ці шкідливі кібердії були спрямовані на численних членів парламентів, урядовців, політиків, представників преси та громадянського суспільства в ЄС шляхом доступу до комп’ютерних систем та особистих акаунтів та крадіжки даних.

"Ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН, і намагається підірвати наші демократичні інститути та процеси, у тому числі шляхом поширення  дезінформації та маніпулювання інформацією" - йдеться у заяві.

"Європейський Союз та його держави-члени рішуче засуджують цю шкідливу кібердіяльність, яку всі причетні мають негайно припинити. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі" - наголосив головний дипломат ЄС

За його словами, Європейський Союз повернеться до цього питання на майбутніх зустрічах і розгляне можливість вжиття подальших кроків.

На початку вересня міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що уряд має "достовірну інформацію" про те, що хакерські атаки на німецьких політиків можуть бути приписані суб'єктам в Росії, "зокрема, російській військовій розвідці ГРУ".

Російський уряд закликали негайно припинити незаконну діяльність.

Теми: ЄСРосіякібербезпека


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"

Погода: в Україну йде скандинавський антициклон

Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"

Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid

таблицяКоронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"

Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

Усі новини...
ЄС
В ЄС прокоментували можливість санкцій проти українських олігархів за корупцію
В ЄС виступили проти проведення чемпіонату світу з футболу кожні два роки
Корупція і олігархи загрожують розвитку України, підтримка ЄС не принесла результатів - звіт аудиторів
Останні новини
15:12
Шмигаль про "цифровий безвіз": можемо отримати до $3,5 мільярдів у товарах
14:31
Вибори в Ісландії: вперше в історії жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків
14:28
Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс
14:15
фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"
13:24
За січень-серпень дефіцит Пенсійного фонду перевищив 12 мільярдів
13:19
Погода: в Україну йде скандинавський антициклон
12:56
У Німеччині заговорили про загрозу радикалізації руху коронаскептиків
12:31
У США хочуть створити онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"
12:04
Швейцарці голосують на референдумі щодо одностатевих шлюбів
Усі новини...