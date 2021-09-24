ЕС осудил Россию за кибератаки на его государства-члены

ЕС осудил злонамеренную деятельность российских хакеров и призвал РФ к ответственному поведению в киберпространстве.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Некоторые государства-члены ЕС наблюдали вредную кибердеятельность и связывали ее с российским государством. Такая деятельность неприемлема, поскольку она угрожает нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам и основополагающему функционированию наших демократий", - заявил Боррель.

По его словам, эти вредные кибердействия были направлены на многочисленных членов парламентов, чиновников, политиков, представителей прессы и гражданского общества в ЕС путем доступа к компьютерным системам и личным аккаунтам и кражи данных.

"Эта деятельность противоречит нормам ответственного поведения государств в киберпространстве, одобренным всеми государствами-членами ООН, и пытается подорвать наши демократические институты и процессы, в том числе путем распространения дезинформации и манипулирования информацией", - говорится в заявлении.

"Европейский Союз и его государства-члены решительно осуждают эту вредную кибердеятельность, которую все причастные должны немедленно прекратить. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать нормы ответственного государственного поведения в киберпространстве", - отметил главный дипломат ЕС

По его словам, Европейский Союз вернется к этому вопросу на будущих встречах и рассмотрит возможность дальнейших шагов.

В начале сентября Министерство иностранных дел Германии заявило, что правительство имеет "достоверную информацию" о том, что хакерские атаки на немецких политиков могут быть приписаны субъектам в России, "в частности, российской военной разведке ГРУ".

Российское правительство призвали немедленно прекратить незаконную деятельность.