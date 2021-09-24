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У "Борисполі" викрили схему: бортпровідники ховали девайси Apple у сміття

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:26
У Борисполі викрили схему: бортпровідники ховали девайси Apple у сміття
фото ДПСУ

В аеропорту "Бориспіль" викрито схему переміщення коштовних девайсів через кордон під виглядом сміття.

Джерело: Державна прикордонна служба

 
фото ДПСУ

Деталі: Прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" спільно з співробітниками ГУБКОЗ СБУ та митниці викрили схему переміщення через державний кордон України партії коштовних девайсів з порушенням митного законодавства.

Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака. Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борта та підготовки його до наступного рейсу.

Зазначається, що правоохоронці викрили незаконну оборудку, тому реалізувати задум не вдалося.

За результатами огляду літака, що прибув в аеропорт Борисполя з Дубай, виявили 85 девайсів марки Apple. Серед них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

 

Попередньо, до схеми всього було залучено близько 10 осіб, громадян України. За попередньою інформацією, сума оцінки товару сягає 100 тисяч доларів США.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаавіа
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