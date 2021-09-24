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В "Борисполе" разоблачили схему: бортпроводники прятали девайсы Apple в мусор

Пятница, 24 сентября 2021, 14:26
В Борисполе разоблачили схему: бортпроводники прятали девайсы Apple в мусор
фото ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" разоблачена схема перемещения ценных девайсов через границу под видом мусора.

Источник: Государственная пограничная служба

 
фото ГПСУ

Детали: Пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с сотрудниками ГУБКОП СБУ и таможни разоблачили схему перемещения через государственную границу Украины партии ценных девайсов с нарушением таможенного законодательства.

Как установили правоохранители, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний прятали мобильные телефоны в кейсы с питанием, мусорные пакеты и в конструктивных особенностях салона самолета. Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти аксессуары за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу.

Отмечается, что правоохранители разоблачили незаконную сделку, поэтому реализовать замысел не удалось.

По результатам осмотра самолета, прибывшего в аэропорт Борисполь с Дубай, обнаружили 85 девайсов марки Apple. Среди них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

 

Предварительно, к схеме всего было привлечено около 10 человек, граждан Украины. По предварительной информации, сумма оценки товара достигает 100 тысяч долларов США.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаавиа
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