Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Морпіхи відпрацювали висадку на узбережжя в рамках "Об’єднаних зусиль"

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:46
armyinform.com.ua

У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2021" на Приазов’ї відбулися тактичні навчання десантно-штурмової роти морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.

Джерело: Армія Inform

Деталі: Морські піхотинці під прикриттям катерної групи ВМС Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України здійснили висадку з пошуково-рятувального судна на узбережжя та забезпечили десантування іншого підрозділу з вертольотів Мі-8.

За задумом навчань, спільними діями підрозділи здійснили блокування загальновійськового резерву умовного противника.

Стратегічне командно-штабне навчання триватиме до 30 вересня на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів.

Зазначається, що під час підготовки стратегічного командно-штабного навчання врахували сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років, антитерористичної операцій та операції Об’єднаних сил.

 
 
 
 
 
 
 
 

Теми: арміяЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"

Погода: в Україну йде скандинавський антициклон

Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"

Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid

таблицяКоронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"

Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

Усі новини...
армія
Скоро навчання "Об'єднані зусилля": ЗСУ закликають не знімати військову техніку
Скоро навчання "Об'єднані зусилля": РНБО дала допуск іноземним військовим
Міноборони зможе профінансувати всі виплати військовим у жовтні – заступниця міністра
Останні новини
15:12
Шмигаль про "цифровий безвіз": можемо отримати до $3,5 мільярдів у товарах
14:31
Вибори в Ісландії: вперше в історії жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків
14:28
Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс
14:15
фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"
13:24
За січень-серпень дефіцит Пенсійного фонду перевищив 12 мільярдів
13:19
Погода: в Україну йде скандинавський антициклон
12:56
У Німеччині заговорили про загрозу радикалізації руху коронаскептиків
12:31
У США хочуть створити онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"
12:04
Швейцарці голосують на референдумі щодо одностатевих шлюбів
Усі новини...