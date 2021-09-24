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Морпіхи відпрацювали висадку на узбережжя в рамках "Об’єднаних зусиль"

П'ятниця, 24 вересня 2021, 14:46
Морпіхи відпрацювали висадку на узбережжя в рамках Об’єднаних зусиль
armyinform.com.ua

У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2021" на Приазов’ї відбулися тактичні навчання десантно-штурмової роти морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.

Джерело: Армія Inform

Деталі: Морські піхотинці під прикриттям катерної групи ВМС Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України здійснили висадку з пошуково-рятувального судна на узбережжя та забезпечили десантування іншого підрозділу з вертольотів Мі-8.

За задумом навчань, спільними діями підрозділи здійснили блокування загальновійськового резерву умовного противника.

Стратегічне командно-штабне навчання триватиме до 30 вересня на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів.

Зазначається, що під час підготовки стратегічного командно-штабного навчання врахували сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років, антитерористичної операцій та операції Об’єднаних сил.

 
 
 
 
 
 
 
 

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Теми: арміяЗбройні сили
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