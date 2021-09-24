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Морпехи отработали высадку на побережье в рамках "Объединенных усилий"

Пятница, 24 сентября 2021, 14:46
Морпехи отработали высадку на побережье в рамках Объединенных усилий
armyinform.com.ua

В рамках стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021" на Приазовье состоялись тактические учения десантно-штурмовой роты морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Источник: Армия Inform

Детали: Морские пехотинцы под прикрытием катерной группы ВМС Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины осуществили высадку с поисково-спасательного судна на побережье и обеспечили десантирование другого подразделения с вертолетов Ми-8.

По замыслу учений, совместными действиями подразделения осуществили блокирование общевойскового резерва условного противника.

Стратегические командно-штабные учения продлятся до 30 сентября на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Отмечается, что при подготовке стратегических командно-штабных учений учли современные подходы к применению войск (сил) стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет, антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

 
 
 
 
 
 
 
 

Темы: армияВооруженные силы
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