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У МОЗ назвали відсоток вакцинованих медиків і педагогів

П'ятниця, 24 вересня 2021, 15:03
фото КМДА

Станом на 23 вересня, принаймні однією дозою від COVID-19 вакциновані 80% медиків і 62% педагогів.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ході прес-брифінгу в Києві в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Станом на четвер 80% медиків вакциновані першою дозою, 63% – двома дозами. Педагогів – 62% першою дозою, 42% – двома дозами".

Деталі: Кузін додав, що за минулий тиждень Україна наростила темпи вакцинації.

"Темпи вакцинації в країні за останні кілька тижнів трохи просіли. Поточний рівень вакцинації в середньому становить 107 тис. щеплень на добу. Однак зараз темпи нарощуються: за останній тиждень +22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні", – додав заступник міністра.

Він також повідомив, що близько 89 тис. учнів та 3,4 тис. вчителів пішли на самоізоляцію з 1 вересня в зв'язку з тим, що контактували з хворими COVID-19.

"За минулу добу захворіло 402 учня і 226 вчителів. Випадки захворюваності призводять до зупинки навчального процесу в закладах освіти. Тільки за вчора на самоізоляцію відправили майже 7,3 тис. учнів, а з 1 вересня близько 89 тис. – це ті учні, які повинні були бути на самоізоляції у зв'язку з тим, що контактували з хворим на COVID-19", – сказав він.

Кузін додав, що за четвер на самоізоляцію відправили також 240 вчителів і працівників, а з 1 вересня – 3,367 тис.

"Всього в даний час на самоізоляції перебуває близько 3 тис. класів. На дистанційній формі роботи – 145 закладів середньої освіти, які в зв'язку з реєстрацією випадків коронавірусу перевели навчальний процес на дистанційку", – додав санлікар.

Теми: вакцинаціяосвітамедицинаМОЗкоронавірус


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