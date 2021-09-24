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В Минздраве назвали процент вакцинированных медиков и педагогов

Пятница, 24 сентября 2021, 15:03
В Минздраве назвали процент вакцинированных медиков и педагогов
фото КГГА

По состоянию на 23 сентября, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов.

Источник: замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "По состоянию на четверг 80% медиков вакцинированы первой дозой, 63% – двумя дозами. Педагогов – 62% первой дозой, 42% – двумя дозами".

Детали: Кузин добавил, что за минувшую неделю Украина нарастила темпы вакцинации.

"Темпы вакцинации в стране за последние несколько недель немного просели. Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тыс. прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю +22% к вакцинации первой дозой. Возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре-октябре", – добавил замминистра.

Он также сообщил, что около 89 тыс. учеников и 3,4 тыс. учителей отправились на самоизоляцию с 1 сентября в связи с тем, что контактировали с больными COVID-19.

"За минувшие сутки заболело 402 ученика и 226 учителей. Случаи заболеваемости приводят к остановке учебного процесса в учреждениях образования. Только за вчера на самоизоляцию отправили почти 7,3 тыс. учеников, а с 1 сентября около 89 тыс. – это те ученики, которые должны были быть на самоизоляции в связи с тем, что контактировали с больным COVID-19", – сказал он.

Кузин добавил, что за четверг на самоизоляцию отправили также 240 учителей и работников, а с 1 сентября – 3,367 тыс.

"Всего в настоящее время на самоизоляции пребывает около 3 тыс. классов. На дистанционной форме работы – 145 учреждений среднего образования, которые в связи с регистрацией случаев коронавируса перевели учебный процесс на дистанционку", – добавил санврач.

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Темы: вакцинацияобразованиемедицинаМинздравкоронавирус
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