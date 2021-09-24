ОГП заявляє про викриту схему торгівлі вугіллям із бойовиками: арештовано бізнесмена

У справі про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень суд арештував бізнесмена Сергія Кузяру.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Венедіктова повідомила, що Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР та СБУ в ході розслідування злочинної схеми сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" шляхом організації громадянами України поставок вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти державних підприємств України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень, повідомили про підозру одному з її учасників.

Генпрокурор не називає ім'я підозрюваного, але за даними джерел УП, це бізнесмен Сергій Кузяра.

В ОГП заявляють, що злочини відбувались в кінці 2014 - на початку 2015 років за прямого втручання вищих представників влади Російської Федерації.

За версією слідства, Кузяра забезпечував поставки вугілля з тимчасово окупованих територій та створював умови для укладання державним підпирємством України прямих контрактів з терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР".

Вугільному бізнесмену повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Венедіктова повідомляє, що Печерський районний суд міста Києва задоволив клопотання прокурора та арештував підозрюваного з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень.

Пряма мова: "Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів у правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, взамін на що, за яких обставин - обов'язково встановить слідство".

Додатково: 22 вересня на сайті МВС з’явилася новина про телефонну розмову міністра Дениса Монастирського з турецьким колегою Сулейманом Сойлу.

Йшлося про те, що очільник МВС висловив вдячність за "оперативне реагування та дієве сприяння з боку турецьких прикордонників у нещодавньому поверненні в Україну громадянина, який є важливим свідком у ряді кримінальних проваджень".

За даними джерела УП, цим громадянином і є Кузяра.

Довідково: Кузяра відомий як радник кількох міністрів енергетики часів Віктора Януковича та власник багатьох трейдингових компаній, які торгують вугіллям. Кузяру називали вугільним менеджером Олександра Януковича, але сам він це заперечував.