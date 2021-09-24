Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОГП заявляет о раскрытии схемы торговли углем с боевиками: арестован бизнесмен

Пятница, 24 сентября 2021, 15:12
Сергій Кузяра, фото Insider

По делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Венедиктова сообщила, что Офис Генерального прокурора совместно с ГБР и СБУ в ходе расследования преступной схемы содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем организации гражданами Украины поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1 5 миллиарда гривен, сообщили о подозрении одном из ее участников.

Генпрокурор не называет имя подозреваемого, но по данным источников УП, это бизнесмен Сергей Кузяра.

В ОГП заявляют, что преступления происходили в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти Российской Федерации.

По версии следствия, Кузяра обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий и создавал условия для заключения государственным предприятем Украины прямых контрактов с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

Угольному бизнесмену сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Венедиктова сообщает, что Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Прямая речь: "Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах - обязательно установит следствие".

Дополнительно: 22 сентября на сайте МВД появилась новость о телефонном разговоре министра Дениса Монастырского с турецким коллегой Сулейманом Сойлу.

Упоминалось, что глава МВД выразил благодарность за "оперативное реагирование и действенное содействие со стороны турецких пограничников в недавнем возвращении в Украину гражданина, который является важным свидетелем по ряду уголовных производств".

По данным источника УП, этим гражданином и является Кузяра.

Справка: Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Кузяру называли угольным менеджером Александра Януковича, но сам он это отрицал.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораОРДЛОуголь


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоТрансляция боя Усик-Джошуа: сервис MEGOGO объяснил, почему он "лег"

Погода: в Украину идет скандинавский антициклон

Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"

Невакцинированный Разумков выздоровел после второго заражения Covid

таблицаКоронавирус набирает обороты: в Украине 5 областей – "оранжевые"

Побежденный Джошуа прокомментировал бой с Усиком

Все новости...
Офис генпрокурора
Блокирование военной части в Крыму: ОГП сообщил о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ
Шефир часто сам водил авто, он шокирован, но сейчас в безопасности – Арахамия
Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого – Офис генпрокурора
Последние новости
15:12
Шмыгаль про "цифровой безвиз": можем получить до $3,5 миллиардов в товарах
14:31
Выборы в Исландии: впервые в истории женщин-депутаток будет больше, чем мужчин
14:28
Новий український лоукостер анонсував перший рейс
14:15
фотоТрансляция боя Усик-Джошуа: сервис MEGOGO объяснил, почему он "лег"
13:24
За январь-август дефицит Пенсионного фонда превысил 12 млрд
13:19
Погода: в Украину идет скандинавский антициклон
12:56
В Германии заговорили об угрозе радикализации движения коронаскептикив
12:31
В США хотят создать онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого", созданного экс-работниками "каналов Медведчука"
12:04
Швейцарцы голосуют на референдуме об однополых браках
Все новости...