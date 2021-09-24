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ОГП заявляет о раскрытии схемы торговли углем с боевиками: арестован бизнесмен

Пятница, 24 сентября 2021, 15:12
ОГП заявляет о раскрытии схемы торговли углем с боевиками: арестован бизнесмен
Сергій Кузяра, фото Insider

По делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Венедиктова сообщила, что Офис Генерального прокурора совместно с ГБР и СБУ в ходе расследования преступной схемы содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем организации гражданами Украины поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1 5 миллиарда гривен, сообщили о подозрении одном из ее участников.

Генпрокурор не называет имя подозреваемого, но по данным источников УП, это бизнесмен Сергей Кузяра.

В ОГП заявляют, что преступления происходили в конце 2014 - начале 2015 годов по прямому вмешательству высших представителей власти Российской Федерации.

По версии следствия, Кузяра обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий и создавал условия для заключения государственным предприятем Украины прямых контрактов с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

Угольному бизнесмену сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Венедиктова сообщает, что Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Прямая речь: "Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах - обязательно установит следствие".

Дополнительно: 22 сентября на сайте МВД появилась новость о телефонном разговоре министра Дениса Монастырского с турецким коллегой Сулейманом Сойлу.

Упоминалось, что глава МВД выразил благодарность за "оперативное реагирование и действенное содействие со стороны турецких пограничников в недавнем возвращении в Украину гражданина, который является важным свидетелем по ряду уголовных производств".

По данным источника УП, этим гражданином и является Кузяра.

Справка: Кузяра известен как советник нескольких министров энергетики времен Виктора Януковича и владелец многих трейдинговых компаний, торгующих углем. Кузяру называли угольным менеджером Александра Януковича, но сам он это отрицал.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораОРДЛОуголь
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