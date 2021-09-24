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Норвегія після трьох відтермінувань скасовує майже всі коронавірусні обмеження

П'ятниця, 24 вересня 2021, 15:21

Уряд Норвегії за рекомендацією органів охорони здоров’я скасовує майже всі карантинні обмеження, що діяли у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK, про це оголосила чинна прем’єрка Ерна Солберг.

Обмеження, які рекомендували скасувати, перестануть діяти з 16:00 суботи 25 вересня. 

"Тепер ми можемо жити майже так само, як жили до початку пандемії", - заявила Ерна Солберг.

Прем’єрка зазначила, що "жити з вірусом" доведеться, мабуть, ще багато років, люди і далі будуть заражатися і хворіти, проте ефект від вакцинації дозволяє більше не вдаватися до надзвичайних заходів. У Норвегії принаймні першою дозою щеплені вже понад 90% дорослих, відтак за місяць вони будуть вже повністю захищені. 

Раніше у п’ятницю Директорат з охорони здоров’я та Інститут громадського здоров’я рекомендували уряду перейти до скасування обмежень і повернути країну до "нормального повсякденного життя з підвищеною готовністю". Експерти цих органів вважають, що епідемія в Норвегії вже під контролем і немає ризику, що спалах може призвести до перевантаження системи охорони здоров’я. 

Вони рекомендували скасувати вимогу дотримання дистанції в 1 метр, обмеження на зустрічі і масові заходи, обмеження у ресторанах. Водночас рекомендували зберегти вимогу ізолюватися, якщо людина підозрює у себе коронавірус або знає, що хвора.  

З 1 жовтня МЗС не продовжуватиме рекомендацію уникати несуттєвих поїздок за кордон. Наразі така діє для всіх країн, крім членів ЄС, Європейської економічної зони, Британії та Швейцарії. Також будуть поступово послаблювати вимоги для в’їзду, в першу чергу - для громадян і резидентів  усіх вищезазначених країн.

Нагадаємо, перед цим Норвегія тричі відкладала перехід до фінального етапу скасування карантинних обмежень. 

Теми: Норвегіякоронавірус


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