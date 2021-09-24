Норвегия после трех отсрочек отменяет почти все коронавирусные ограничения

Правительство Норвегии по рекомендации органов здравоохранения отменяет почти все карантинные ограничения, действовавшие в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK, об этом объявила действующий премьер-министр Эрна Солберг.

Ограничения, рекомендовали отменить, перестанут действовать с 16:00 субботы 25 сентября.

"Теперь мы можем жить почти так же, как жили до начала пандемии", - заявила Солберг.

Премьер отметила, что "жить с вирусом" придется еще много лет, люди и дальше будут заражаться и болеть, однако эффект от вакцинации позволяет больше не прибегать к чрезвычайным мерам. В Норвегии по крайней мере первой дозой привиты уже более 90% взрослых, поэтому за месяц они будут уже полностью защищены.

Ранее в пятницу Директорат по здравоохранению и Институт общественного здоровья рекомендовали правительству перейти к отмене ограничений и вернуть страну к "нормальной повседневной жизни с повышенной готовностью". Эксперты этих органов считают, что эпидемия в Норвегии уже под контролем и нет риска, что вспышка может привести к перегрузке системы здравоохранения.

Они рекомендовали отменить требование соблюдения дистанции в 1 метр, ограничения на встречи и массовые мероприятия, ограничения в ресторанах. В то же время рекомендовали сохранить требование изолироваться, если человек подозревает у себя коронавирус или знает, что болен.

С 1 октября МИД не будет продлевать рекомендацию избегать несущественных поездок за границу. Сейчас такая действует для всех стран, кроме членов ЕС, Европейской экономической зоны, Великобритании и Швейцарии. Также будут постепенно ослаблять требования для въезда, в первую очередь - для граждан и резидентов всех вышеупомянутых стран.

Напомним, перед этим Норвегия трижды откладывала переход к финальному этапу отмены карантина.