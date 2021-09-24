За підроблений COVID-сертифікат буковинцю загрожує до 6 місяців арешту

Жителю Буковини поліцейські оголосили підозру у використанні підробленого COVID-сертифікату.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "56-річний чоловік під час перебування на прикордонному контрольно-пропускному пункті пред’явив COVID-сертифікат з ознаками підробки.

Як встановили поліцейські, фігурант самостійно виготовив сертифікат про нібито проходження вакцинації за допомогою програмного забезпечення для роботи з графічними файлами. До державних реєстрів не були внесені відповідні відомості про вакцинацію".

Деталі: Чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області спільно зі слідчими Герцаївського відділу поліції.

Підроблений документ він намагався використати для уникнення обсервації та самоізоляції. Крім того, буковинець виготовив підроблений COVID-сертифікат ще й для дружини.

Йому оголошено про підозру за чч. 1, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Довідка: Частина 1 ст. 358 передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Частина 4 – штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.