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За поддельный COVID-сертификат буковинцу грозит до 6 месяцев ареста

Пятница, 24 сентября 2021, 16:48
За поддельный COVID-сертификат буковинцу грозит до 6 месяцев ареста

Жителю Буковины полицейские объявили подозрение в использовании поддельного COVID-сертификата.

Источник: Нацполиция

Дословно: "56-летний мужчина во время пребывания на пограничном контрольно-пропускном пункте предъявил COVID-сертификат с признаками подделки.

Как установили полицейские, фигурант самостоятельно изготовил сертификат о якобы прохождении вакцинации с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами. В государственные реестры не были внесены соответствующие сведения о вакцинации".

Детали: Мужчину разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Черновицкой области совместно со следователями Герцаевского отдела полиции.

Поддельный документ он пытался использовать для избежания обсервации и самоизоляции. Кроме того, буковинец изготовил поддельный COVID-сертификат еще и для жены.

Фигуранту объявлено о подозрении в чч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Справка: Часть 1 ст. 358 предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет. Часть 4 – штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет.

Украинская правда
Темы: вакцинацияполиция
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