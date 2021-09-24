Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СДПН і партія Меркель ідуть нога в ногу за два дні до виборів у Німеччині

П'ятниця, 24 вересня 2021, 18:25

За два дні до парламентських виборів у Німеччині їхній результат залишається непередбачуваним - розрив між головними конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС і соціал-демократами (СДПН) - скоротився до одного процентного пункта. 

Про це свідчить опитування Інституту Алленсбаха на замовлення видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Партія СДПН зі своїм кандидатом у канцлери Олафом Шольцом втратила один пункт і має підтримку 26% виборців.

ХДС/ХСС і їх кандидат на пост канцлера Армін Лашет - другі, підтримка партії залишається незмінною у порівнянні з минулотижневим опитуванням інституту, і становить 25%. 

"Зелені" та їх кандидатка на пост канцлера Анналена Бербок трохи зросли на 0,5 процентних пункта до 16%. У "вільних демократів" - 10,5%, в ультраправої "Альтернативи для Німеччини" - 10%, у "лівих" - 5%. Частка інших партій складає 7,5%.

 В рамках репрезентативного опитування в період з 16 по 23 вересня було опитано 1554 людини.

В опитуванні, проведеному інститутом Forsa, також опублікованому в п'ятницю, СДПН теж випередила ХДС/ХСС із показниками 25% проти 22%. "Зелені" отримали 17%.

Про політичні розклади в Німеччині після виборів читайте в статті політолога з Берліна Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.

Теми: МеркельНімеччинавиборипартії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"

Погода: в Україну йде скандинавський антициклон

Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"

Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid

таблицяКоронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"

Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

Усі новини...
Меркель
Музей мадам Тюссо переодягнув воскову Меркель, бо її епоха минає
Меркель проведе одну з фінальних зустрічей із Макроном, говоритимуть і про Україну
Партія Меркель лідирує на місцевих виборах на півночі Німеччини
Останні новини
15:12
Шмигаль про "цифровий безвіз": можемо отримати до $3,5 мільярдів у товарах
14:31
Вибори в Ісландії: вперше в історії жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків
14:28
Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс
14:15
фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"
13:24
За січень-серпень дефіцит Пенсійного фонду перевищив 12 мільярдів
13:19
Погода: в Україну йде скандинавський антициклон
12:56
У Німеччині заговорили про загрозу радикалізації руху коронаскептиків
12:31
У США хочуть створити онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"
12:04
Швейцарці голосують на референдумі щодо одностатевих шлюбів
Усі новини...