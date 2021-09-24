СДПН і партія Меркель ідуть нога в ногу за два дні до виборів у Німеччині

За два дні до парламентських виборів у Німеччині їхній результат залишається непередбачуваним - розрив між головними конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС і соціал-демократами (СДПН) - скоротився до одного процентного пункта.

Про це свідчить опитування Інституту Алленсбаха на замовлення видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Партія СДПН зі своїм кандидатом у канцлери Олафом Шольцом втратила один пункт і має підтримку 26% виборців.

ХДС/ХСС і їх кандидат на пост канцлера Армін Лашет - другі, підтримка партії залишається незмінною у порівнянні з минулотижневим опитуванням інституту, і становить 25%.

"Зелені" та їх кандидатка на пост канцлера Анналена Бербок трохи зросли на 0,5 процентних пункта до 16%. У "вільних демократів" - 10,5%, в ультраправої "Альтернативи для Німеччини" - 10%, у "лівих" - 5%. Частка інших партій складає 7,5%.

В рамках репрезентативного опитування в період з 16 по 23 вересня було опитано 1554 людини.

В опитуванні, проведеному інститутом Forsa, також опублікованому в п'ятницю, СДПН теж випередила ХДС/ХСС із показниками 25% проти 22%. "Зелені" отримали 17%.

Про політичні розклади в Німеччині після виборів читайте в статті політолога з Берліна Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.