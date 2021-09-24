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СДПГ и партия Меркель идут нога в ногу за два дня до выборов в Германии

Пятница, 24 сентября 2021, 18:25

За два дня до парламентских выборов в Германии их результат остается непредсказуемым - разрыв между главными конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС и социал-демократами (СДПГ) - сократился до одного процентного пункта.

Об этом свидетельствует опрос Института Алленсбаха по заказу издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Партия СДПГ со своим кандидатом в канцлеры Олафом Шольцом потеряла один пункт и имеет поддержку 26% избирателей.

ХДС/ХСС и их кандидат на пост канцлера Армин Лашет - вторые, поддержка партии остается неизменной по сравнению с опросом института на прошлой неделе, и составляет 25%.

"Зеленые" и их кандидат на пост канцлера Анналена Бербок немного выросли на 0,5 процентных пункта до 16%. В "свободных демократов" - 10,5%, в ультраправой "Альтернативы для Германии" - 10%, у "левых" - 5%. Доля других партий составляет 7,5%.

В рамках репрезентативного опроса в период с 16 по 23 сентября было опрошено 1554 человека.

В опросе, проведенном институтом Forsa, также опубликованном в пятницу, СДПГ тоже опередила ХДС/ХСС с показателями 25% против 22%. "Зеленые" получили 17%.

О политических раскладах в Германии после выборов читайте в статье политолога из Берлина Виктора Савинка:  "Золотая" немецкая акция: кто станет младшим партнером в новой коалиции.

Темы: МеркельГерманиявиборыпартии


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