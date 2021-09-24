Чоловік грав на скрипці на даху тролейбуса – поліція відкрила справу

Поліція відкрила справу через те, що у Харкові чоловік грав на скрипці на даху тролейбуса під час руху.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: За версією поліції, 25-річний харків’янин о 8 ранку не встиг зайти до тролейбуса, коли зачинились двері, тому вирішив залізти на дах.

А на скрипці грав, аби привернути увагу водія. Той зупинив тролейбус і викликав поліцію.

Правоохоронці "запросили чоловіка до поліцейського відділу та опитали".

Справу відкрили за статтею "Хуліганство", санкція статті передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.