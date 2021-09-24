Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чоловік грав на скрипці на даху тролейбуса – поліція відкрила справу

П'ятниця, 24 вересня 2021, 18:37

Поліція відкрила справу через те, що у Харкові чоловік грав на скрипці на даху тролейбуса під час руху.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: За версією поліції, 25-річний харків’янин о 8 ранку не встиг зайти до тролейбуса, коли зачинились двері, тому вирішив залізти на дах.

А на скрипці грав, аби привернути увагу водія. Той зупинив тролейбус і викликав поліцію.

Правоохоронці "запросили чоловіка до поліцейського відділу та опитали".

Справу відкрили за статтею "Хуліганство", санкція статті передбачає штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Українська правда
Теми: Харківська областьмузикатранспортполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"

Погода: в Україну йде скандинавський антициклон

Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"

Невакцинований Разумков одужав після другого зараження Covid

таблицяКоронавірус набирає обертів: в Україні 5 областей - "помаранчеві"

Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

Усі новини...
Харківська область
Майже 100% госпіталізованих із COVID дітей на Харківщині інфіковані "Дельтою" – ОДА
Серед госпіталізованих з COVID на Харківщині майже немає вакцинованих – ОДА
На Харківщині викрили 50-тисячну ботоферму: працювала на Росію – СБУ
Останні новини
15:12
Шмигаль про "цифровий безвіз": можемо отримати до $3,5 мільярдів у товарах
14:31
Вибори в Ісландії: вперше в історії жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків
14:28
Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс
14:15
фотоТрансляція бою Усик-Джошуа: сервіс MEGOGO пояснив, чому він "ліг"
13:24
За січень-серпень дефіцит Пенсійного фонду перевищив 12 мільярдів
13:19
Погода: в Україну йде скандинавський антициклон
12:56
У Німеччині заговорили про загрозу радикалізації руху коронаскептиків
12:31
У США хочуть створити онлайн-платформу для IPO
12:24
Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"
12:04
Швейцарці голосують на референдумі щодо одностатевих шлюбів
Усі новини...