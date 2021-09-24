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Мужчина играл на скрипке на крыше троллейбуса - полиция открыла дело

Пятница, 24 сентября 2021, 18:37

Полиция открыла дело из-за того, что в Харькове мужчина играл на скрипке на крыше трамвая во время движения.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: По версии полиции, 25-летний харьковчанин в 8 утра не успел зайти в троллейбус, когда закрылась дверь, поэтому решил подняться на крышу.

А на скрипке играл, чтобы привлечь внимание водителя. Тот остановил троллейбус и вызвал полицию.

Правоохранители "пригласили мужчину в полицейский участок и опросили".

Дело открыли по статье "Хулиганство", санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьмузыкатранспортполиция


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