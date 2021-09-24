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Від ускладнень коронавірусу померло немовля на Франківщині

П'ятниця, 24 вересня 2021, 18:40
Від ускладнень коронавірусу померло немовля на Франківщині

Від ускладнень, викликаних COVID-19, у Коломийському районі Івано-Франківської області померла щойно народжена дівчинка.

Джерело: місцеве видання "Галка" з посиланням на директора Івано-Франківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Руслана Савчука

Деталі: За його словами, на початку вересня 26-річна вагітна жінка мала проблеми із самопочуттям і звернулася у місцевий медзаклад. Там їй зробили швидкий тест на COVID, який показав наявність хвороби, та скерували в обласний перинатальний центр.

Однак від госпіталізації жінка відмовилася і 11 вересня самостійно зробила ПЛР-тест у приватній лабораторії. Він виявився позитивним, та вагітна не звернулася до медиків, а лікувалася вдома.

16 вересня повторний ПЛР-тест у приватній лабораторії показав негативний результат. 18 вересня жінка поступила у коломийський пологовий центр та народила дівчинку.

Одразу після народження стан дитини різко погіршився, її перевели у реанімацію через важкі дихальні розлади та підключили до апарату штучної вентиляції легень. Та немовля померло цього ж дня. Діагноз – вроджена пневмонія, а посмертний аналіз показав наявність у дівчинки хвороби COVID-19.

За словами Савчука, в останні тижні коронавірус за симптомами дуже схожий на простуду і грип, і тому хворі можуть помилково не надавати значення погіршенню самопочуття. Через це може бути втрачений важливий час для лікування хвороби.

Тому при ознаках ГРВІ фахівець закликав прикарпатців одразу звертатися до медиків за консультацією і допомогою.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусдітиІвано-Франківська областьжертви
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