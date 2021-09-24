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От осложнений коронавируса умерла новорожденная девочка на Франковщине

Пятница, 24 сентября 2021, 18:40
От осложнений коронавируса умерла новорожденная девочка на Франковщине

От осложнений, вызванных COVID-19, в Коломыйском районе Ивано-Франковской области умерла только что родившаяся девочка.

Источник: местное издание "Галка" со ссылкой на директора Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Руслана Савчука

Детали: По его словам, в начале сентября у 26-летней беременной женщины ухудшилось самочувствие, и она обратилась в местное медучреждение. Там ей сделали быстрый тест на COVID, который показал наличие болезни, и направили в областной перинатальный центр.

Однако от госпитализации женщина отказалась и 11 сентября самостоятельно сделала ПЦР-тест в частной лаборатории. Он оказался положительным, однако беременная не обратилась к медикам, а лечилась дома.

16 сентября повторный ПЦР-тест в частной лаборатории показал отрицательный результат. 18 сентября женщина поступила в коломыйский родильный центр и родила девочку.

Сразу после рождения состояние ребенка резко ухудшилось, его перевели в реанимацию из-за тяжелых дыхательных расстройств и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Младенец умер в этот же день. Диагноз - врожденная пневмония, а посмертный анализ показал наличие у девочки COVID-19.

По словам Савчука, в последние недели коронавирус по симптомам очень похож на простуду и грипп, и поэтому больные могут ошибочно не придавать значения ухудшению самочувствия. Из-за этого может быть потеряно важное время для лечения болезни.

Поэтому при признаках ОРВИ специалист призвал прикарпатцев сразу обращаться к медикам за консультацией и помощью.

Темы: коронавирусдетиИвано-Франковская областьжертвы
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