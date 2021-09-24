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Племінника ексмера на Львівщині взяли під варту через смертельну ДТП

П'ятниця, 24 вересня 2021, 18:44

Племінника колишнього мера міста Сколе на Львівщині, 24-річного Романа Кашаника, взяли під варту за підозрою в спричиненні ДТП, внаслідок якої загинуло троє людей.

Джерело: поліція Львівщини, Zaxid.net

Деталі: Як розповіли в поліції, ДТП сталася 20 липня на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Дубина Стрийського району.

Водій автомобіля "Опель Астра", 24-річний мешканець району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем "Мазда", в якому їхала сім'я з двома дітьми.

Внаслідок травм, отриманих у ДТП, на місці загинула 36-річна жінка та 10-річний хлопчик. Ще один потерпілий, 34-річний чоловік, помер у лікарні через десять днів після події.

 

Також під час ДТП тілесні ушкодження отримав сам водій "Опеля" - його було доставлено до лікарні.

Після проведення лікування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

"Експертиза встановила, що на момент зіткнення він перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Хлопцю повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

 
Роман Кашаник, фото з Facebook

Як повідомляє львівське видання Zaxid.net, підозрюваним є племінник колишнього мера Сколе Роман Кашаник.

Теми: ЛьвівщинаДТП


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