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Племянника экс-мера на Львовщине взяли под стражу за смертельное ДТП

Пятница, 24 сентября 2021, 18:44
Племянника экс-мера на Львовщине взяли под стражу за смертельное ДТП

Племянника бывшего мэра города Сколе Львовской области, 24-летнего Романа Кашаника, взяли под стражу по подозрению в причинении ДТП, в результате которого погибли три человека.

Источник: полиция Львовской области, Zaxid.net

Детали: Как рассказали в полиции, ДТП произошло 20 июля на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Дубина Стрыйского района.

Водитель автомобиля "Опель Астра", 24-летний житель района, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Мазда", в котором ехала семья с двумя детьми.

Вследствие травм, полученных в ДТП, на месте погибла 36-летняя женщина и 10-летний мальчик. Еще один пострадавший, 34-летний мужчина, скончался в больнице через десять дней после происшествия.

 

Также во время ДТП телесные повреждения получил сам водитель "Опеля" - он был доставлен в больницу.

После проведения лечения суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

"Экспертиза установила, что в момент столкновения он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Парню сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

 
Роман Кашаник, фото c Facebook

Как сообщает львовское издание Zaxid.net, подозреваемым является племянник бывшего мэра Сколе Роман Кашаник.

Темы: ЛьвовщинаДТП
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