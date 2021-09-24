У НАТО закликали Косово і Сербію до негайної деескалації

Північноатлантичний альянс закликав Сербію і Косово негайно повернутися до діалогу і знизити напругу через ситуацію на пунктах пропуску на кордоні.

Про це заявила речниця генсека НАТО Оана Лунгеску, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косова. Ми наполегливо закликаємо Белград і Приштину проявляти стриманість, уникати односторонніх дій і повернутися до діалогу", - йдеться у заяві Лунгеску в Twitter.

Вона додала, що мандат сил KFOR під егідою НАТО як і раніше полягає в гарантуванні безпечних і надійних умов та свободи пересування для всіх громад.

Нагадаємо, два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією з 20 вересня заблоковані косовськими сербами, які протестують проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

На двох заблокованих переходах присутні косовські спецпризначенці, ситуацію контролюють співробітники правоохоронної місії ЄС EULEX, над пунктами пропуску кружляє вертоліт міжнародних сил з підтримки миру KFOR.

Сербія привела війська, розташовані на військових базах біля Косова, у стан підвищеної бойової готовності на тлі напруги на кордоні.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, для того, щоб почати переговори з Косовом, ситуація повинна повернутися до стану, який був до 20 вересня.