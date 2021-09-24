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В НАТО призвали Косово и Сербию к немедленной деэскалации

Пятница, 24 сентября 2021, 19:56

Североатлантический альянс призвал Сербию и Косово немедленно вернуться к диалогу и снизить напряжение из-за ситуации на пунктах пропуска на границе.

Об этом заявила пресс-секретарь генсека НАТО Оана Лунгеску, сообщает "Европейская правда".

"НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Мы настоятельно призываем Белград и Приштину проявлять сдержанность, избегать односторонних действий и вернуться к диалогу", - говорится в заявлении Лунгеску в Twitter.

Она добавила, что мандат сил KFOR под эгидой НАТО по-прежнему заключается в обеспечении безопасных и надежных условий и свободы передвижения для всех общин.

Напомним, два пункта пересечения границы между Косово и Сербией с 20 сентября заблокированы косовскими сербами, которые протестуют против требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

На двух заблокированных переходах присутствуют косовские спецназовцы, ситуацию контролируют сотрудники правоохранительной миссии ЕС EULEX, над пунктами пропуска кружит вертолет международных сил по поддержанию мира KFOR.

Сербия привела войска, расположенные на военных базах у Косово, в состояние повышенной боевой готовности на фоне напряжения на границе.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, для того, чтобы начать переговоры с Косово, ситуация должна вернуться к состоянию, которое было до 20 сентября.

Темы: НАТОСербияКосово


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