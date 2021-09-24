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В Грузії прогнозують п’яту хвилю коронавірусу в кінці листопада

П'ятниця, 24 вересня 2021, 21:50

Глава Національного центру з контролю захворювань Грузії Аміран Гамкрелідзе заявив, що п'ята хвиля поширення коронавірусу в Грузії почнеться в кінці листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За його словами, якщо більша частина населення не буде вакцинована, п'ята хвиля буде важкою.

"П'ята хвиля обов'язково буде по всьому світу, в тому числі і у нас. Якщо ми максимально прищепимося, п'ята хвиля буде досить легкою. Якщо не зробити щеплення - буде важкою. Наступну хвилю, швидше за все, слід очікувати в кінці листопада, в грудні", - заявив Гамкрелідзе.

13 вересня у п’яти найбільших містах Грузії після місяця локдауну через рекорди заражень коронавірусом відновили роботу громадського транспорту.

За час епідемії коронавірусу уряд Грузії зупиняв транспорт у найбільших містах вже чотири рази - на три місяці навесні 2020 року, з листопада до лютого 2021 року та навесні з 3 до 13 травня, на так званий "великодній локдаун".

Також в Грузії організували лотерею для вакцинованих і за тиждень роздали понад тисячу призів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіякоронавірускарантин
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