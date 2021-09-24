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В Грузии прогнозируют пятую волну коронавируса в конце ноября

Пятница, 24 сентября 2021, 21:50

Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что пятая волна распространения коронавируса в Грузии начнется в конце ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По его словам, если большая часть населения не будет вакцинирована, пятая волна будет тяжелой.

"Пятая волна обязательно будет по всему миру, в том числе и у нас. Если мы максимально привьемся, пятая волна будет достаточно легкой. Если не сделать прививку - будет тяжелой. Следующую волну, скорее всего, следует ожидать в конце ноября, в декабре", - заявил Гамкрелидзе.

13 сентября в пяти крупнейших городах Грузии после месяца локдауна из-за рекорды заражений коронавирусом возобновили работу общественного транспорта.

За время эпидемии коронавируса правительство Грузии останавливало транспорт в городах уже четыре раза - на три месяца весной 2020 года, с ноября до февраля 2021 года и весной с 3 до 13 мая, на так называемый "пасхальный локдаун".

Также в Грузии организовали лотерею для вакцинированных и за неделю раздали более тысячи призов.

Темы: Грузиякоронавирускарантин
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