У Вроцлаві звільнили двох поліцейських, які фігурують у справі смерті українця

Комендант поліції Нижньосілезького воєводства вирішили звільнити зі служби з 24 вересня другого поліцейського, що брав участь у затриманні в липні 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який згодом помер після побиття у витверезнику.

Про це йдеться у повідомленні поліції Нижньосілезького воєводства, пише "Європейська правда".

Ухвалюючи рішення, комендант вирішив, що є сумніви в тому, що офіцер відповідає вимогам закону про поліцію, який обумовлює можливість проходження служби, а також що поліцейський порушив свій обов'язок, не відреагувавши на застосування прямих примусових заходів іншими співробітниками всупереч положенням.

Раніше, 10 вересня, комендант звільнив поліцейського, якому були пред'явлені дисциплінарні обвинувачення, в тому числі у незаконному застосуванні заходів прямого примусу у вигляді фізичної сили і кийків.

На цьому етапі у зв’язку зі справою смерті Дмитра Никифоренка дисциплінарне провадження стосується в цілому п'яти співробітників поліції. Процедура звільнення третього співробітника поліції триває, ще двох відсторонили від служби, триває дисциплінарне провадження.

У поліції наголосили, що незалежно від ухвалених дисциплінарних рішень, прокуратура продовжує розслідувати загибель Никифоренка.

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано.

Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.

Депутати польського Сейму вимагали проведення негайного контролю щодо дій поліції у контексті смерті українця. Особливого нагляду і ретельного розслідування вимагали й громадські організації, зокрема Гельсінська фундація з прав людини.