Во Вроцлаве уволили двух полицейских, которые фигурируют в деле смерти украинца

Комендант полиции Нижнесилезского воеводства решил уволить со службы с 24 сентября второго полицейского, который участвовал в задержании в июле 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который впоследствии умер после избиения в вытрезвителе.

Об этом говорится в сообщении полиции Нижнесилезского воеводства, пишет "Европейская правда".

Принимая решение, комендант решил, что есть сомнения в том, что офицер отвечает требованиям закона о полиции, который обусловливает возможность прохождения службы, а также полицейский нарушил свой долг, не отреагировав на применение прямых мер принуждения другими сотрудниками вопреки положениям.

Ранее, 10 сентября, комендант уволил полицейского, которому были предъявлены дисциплинарные обвинения, в том числе в незаконном применении мер прямого принуждения в виде физической силы и дубинок.

На этом этапе в связи с делом смерти Дмитрия Никифоренко дисциплинарное производство касается в целом пяти сотрудников полиции. Процедура увольнения третьего сотрудника полиции продолжается, еще двух отстранили от службы, продолжается дисциплинарное производство.

В полиции отметили, что независимо от принятых дисциплинарных решений, прокуратура продолжает расследовать гибель Никифоренко.

В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что он агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно.

Дело смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше.

Депутаты польского Сейма требовали проведения немедленного контроля за действий полиции в контексте смерти украинца. Особого надзора и тщательного расследования требовали и общественные организации, в частности Хельсинский фонд по правам человека.