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Російські літаки залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ

Субота, 25 вересня 2021, 01:38
Російські літаки залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ
Фото з відкритих джерел

Літаки Російської Федерації залітали в заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань".

"Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків".

Деталі: Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

Українська правда

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Теми: Росіяарміяавіа
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