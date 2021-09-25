Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російські літаки залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ

Субота, 25 вересня 2021, 01:38
Фото з відкритих джерел

Літаки Російської Федерації залітали в заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "В районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря, літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 грубо порушили порядок використання повітряного простору, неодноразово залітаючи у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань".

"Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків".

Деталі: Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

Українська правда
Теми: Росіяарміяавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком

В Україні 4,6 тисячі нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині

Головні новини суботи і ночі: перемога Усика, війська РФ біля українських кордонів

Україна опинилася на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

Усик переміг Джошуа і став новим чемпіоном світу в супертяжах

"Пластик і треш" – постпред України при ООН про виступ Лаврова на Генасамблеї

Усі новини...
Росія
У Bellingcat впевнені, що ФСБ не знала про операцію щодо "вагнерівців"
Російська делегація не поїде на сесію ПАРЄ через "Спутнік V"
Україна може продовжити заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі
Останні новини
10:31
Шмигаль хоче покращити програму кредитів 5-7-9
10:26
Меркель йде: Німеччина в неділю обирає новий Бундестаг
09:56
Переможений Джошуа прокоментував бій з Усиком
09:24
Повну імунізацію проти Covid отримали 5,4 млн українців
08:41
відео, фотоУсик після перемоги над Джошуа розплакався а потім звернувся до вболівальників
08:17
В Україні 4,6 тисячі нових заражень Covid, найбільше – на Харківщині
08:00
Головні новини суботи і ночі: перемога Усика, війська РФ біля українських кордонів
07:23
Доба на Донбасі: 4 порушення "тиші", прицільний обстріл
06:37
Україна опинилася на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
05:45
Зеленський обговорив з президентом Єгипту військово-технічну співпрацю
Усі новини...