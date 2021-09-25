Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российские самолеты залетели в запретную зону учений ВСУ

Суббота, 25 сентября 2021, 01:38
Фото из открытых источников

Российские самолеты залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений".

"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков".

Детали: Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.

Украинская правда
Темы: Росcияармияавиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжах

"Пластик и трэш" – постпред Украины при ООН о выступлении Лаврова на Генассамблее

В ЕС задержали украинцев: обвиняют в контрабанде людей

Путин хочет, чтобы СМИ писали по госзаказу, а не "ковырялись в грязном белье элит"

фотоВ одном из городов Афганистана талибы вывесили тела расстрелянных людей – AP

фотоВ ДТП со служебным авто погиб полицейский, еще один в тяжелом состоянии

Все новости...
Росcия
В Bellingcat уверены, что ФСБ не знала об операции по "вагнеровцам"
Российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за "Спутника V"
Украина может продлить запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси
Последние новости
05:45
Зеленский обсудил с президентом Египта военно-техническое сотрудничество
04:46
Франция обещает 120 млн доз вакцин для бедных стран
03:46
фотоВо время охоты в Одесской области мужчина застрелил приятеля
02:48
Усик следующий чемпионский бой должен снова провести против Джошуа
02:17
Зеленский о победе Усика: "Украина возвращает свое"
01:56
"Это была еще не моя лучшая версия" – Усик о бое с Джошуа
01:08
Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжах
00:47
"Пластик и трэш" – постпред Украины при ООН о выступлении Лаврова на Генассамблее
00:17
фотоДТП в Киеве с участием полицейского автомобиля: четверо травмированных
23:34
фотоВоенные Украины и США осуществили совместное десантирование с самолетов C-130 Hercules
Все новости...