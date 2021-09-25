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57 мільйонів збитків: проти ексдиректорки УКФ порушили кримінальне провадження

Субота, 25 вересня 2021, 02:57
57 мільйонів збитків: проти ексдиректорки УКФ порушили кримінальне провадження
Фото: facebook Юлії Федів

Ексдиректорка Українського культурного фонду Юлія Федів повідомила, що проти неї порушене кримінальне провадження.

Джерело: Федів у facebook

Пряма мова: "57 мільйонів збитків і кримінальне провадження – так виглядає вдячність держави за роки самовіддачі, важкої праці і розбудову цілої інституції".

"За три роки діяльності в основному перевіряли інституційну підтримку та гранти (153 сторінки акту з 210), так як і просила Наглядова рада, члени якої знали про результати ревізії ще до їх офіційного оприлюднення…

57 678 337,2 грн. всього навиявляли аудитори порушень по інституційній підтримці, за які відповідальність в акті покладена на мене особисто".

"Цікаво, що немає жодного зауваження по суті до проведених заходів грантоотримувачів, позиція МінКульту абсолютно пасивна, лише тихо працюють аудитори, яких хвилювали тільки КВЕДи…

На думку ДАСУ, винна в усіх цих порушеннях тільки я – адже я підписала договір. Договір, який пройшов кількаетапну перевірку Фонду, отримав схвалення Наглядової ради та погодження МінКульту".

"А ще ДАСУ направило матеріали в прокуратуру для долучення до матеріалів кримінальної справи. Так вони відповіли нам вчора на адвокатський запит, яким ми місяць тому просили нам дати документи по ревізії.

Але не забули разом з тим виставити рахунок – 28 756,90 грн за 8 057 сторінок. Правда, якщо ми оплатимо рахунок, не факт, що ми отримаємо ці документи, адже тепер тільки з дозволу прокуратури.

Очевидно, що такого дозволу мені не дадуть, хіба що скоро чекати новий процесуальний статус?

Ось так. Не перевірила, на якому місці КВЕД в ЄДР, отримала кримінальне переслідування".

Нагадаємо: З 2018 року посаду виконавчої директорки УКФ обіймала Юлія Федів. 8 лютого стало відомо, що в неї завершився контракт.

Українська правда

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Теми: культура
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