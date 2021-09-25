57 млн убытков: против экс-директора УКФ открыли уголовное производство

Экс-директор Украинского культурного фонда Юлия Федив сообщила, что против нее возбуждено уголовное производство.

Источник: Федив в facebook

Прямая речь: "57 млн убытков и уголовное производство – так выглядит благодарность государства за годы самоотдачи, тяжелого труда и развития целого учреждения".

"За три года деятельности в основном проверяли институциональную поддержку и гранты (153 страницы акта с 210), как и просил Наблюдательный совет, члены которого знали о результатах ревизии еще до их официального обнародования…

57678 337,2 грн. всего навыявляли аудиторы нарушений по институциональной поддержке, за которые ответственность в акте возложена на меня лично".

"Интересно, что нет ни одного замечания по сути к проводимым мероприятиям грантополучателей, позиция Минкульта абсолютно пассивная, только тихо работают аудиторы, которых волновали только КВЭДы…

По мнению ГАСУ, виновна во всех этих нарушениях только я – ведь я подписала договор. Договор, который прошел несколькоэтапную проверку Фонда, получил одобрение Наблюдательного совета и согласования Минкульта".

"А еще ГАСУ направило материалы в прокуратуру для приобщения к материалам уголовного дела. Так они ответили нам вчера на адвокатский запрос, которым мы месяц назад просили дать нам документы по ревизии.

Но не забыли вместе с тем выставить счет – 28 756,90 грн за 8 057 страниц. Правда, если мы оплатим счет, не факт, что мы получим эти документы, ведь теперь только с разрешения прокуратуры.

Очевидно, что такого разрешения мне не дадут, разве что скоро ждать новый процессуальный статус?

Вот так. Не проверила, на каком месте КВЭД в ЕГР, получила уголовное преследование".

Напомним: С 2018 года должность исполнительной директора УКФ занимала Юлия Федив. 8 февраля стало известно, что у нее завершился контракт.