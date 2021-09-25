Грузія має намір у 2024 році подати заявку на вступ у ЄС

Грузія має намір втілювати реформи та ініціативи, аби у 20214 році подати заявку на вступ у Європейський Союз.

Джерело: прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, виступаючи у п’ятницю на 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, цитує Укрінформ

"Ми підготували всеосяжний план дій, у якому міститься багато ініціатив і реформ, що приведуть до подання нашої заявки на членство в ЄС у 2024 році".

"Ми не заспокоїмося, поки не станемо членами Європейського Союзу і НАТО.

Це означає, що ми й надалі проводитимемо реформи, модернізуватимемо всю нашу країну, кожен аспект нашої демократії та економіки, аби відповідати найвищим глобальним стандартам".

Деталі: За його словами, переважна більшість населення Грузії рішуче підтримує саме таку долю країни.

Водночас прем’єр зауважив, що Росія намагається перешкоджати реалізації цих намірів.

"Росія не лише окупувала 20 відсотків території Грузії, - сказав він,- а й намагається підірвати наше законне прагнення долучитися до європейської та євроатлантичної сім’ї".

Гарібашвілі закликав країни-члени ООН "покласти край незаконній окупації суверенних грузинських земель Росією".

За його словами, в окупованих Абхазії та Цхінвальському регіоні спостерігається гуманітарна криза, відповідальність за яку лягає винятково на державу-окупанта.