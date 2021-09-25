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Грузия намерена в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС

Суббота, 25 сентября 2021, 04:47
Фото из открытых источников

Грузия намерена воплощать реформы и инициативы, чтобы в 20214 году подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Источник: премьер-министр Грузии Гарибашвили, выступая в пятницу на семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, цитирует Укринформ

"Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ, которые приведут к представлению нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году".

"Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО.

Это значит, что мы и дальше будем проводить реформы, модернизировать всю нашу страну, каждый аспект нашей демократии и экономики, чтобы соответствовать самым высоким глобальным стандартам".

Детали: По его словам, подавляющее большинство населения Грузии решительно поддерживает именно такую судьбу страны.

В то же время премьер отметил, что Россия пытается препятствовать реализации этих намерений.

"Россия не только оккупировала 20 процентов территории Грузии, - сказал он, - но и пытается подорвать наше законное стремление приобщиться к европейской и евроатлантической семье".

Гарибашвили призвал страны-члены ООН "положить конец незаконной оккупации суверенных грузинских земель Россией".

По его словам, в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе наблюдается гуманитарный кризис, ответственность за который ложится исключительно на государство-оккупанта.

Темы: ГрузияЕС


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