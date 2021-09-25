Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Увечері в Києві можуть закрити на вхід три станції метро

Субота, 25 вересня 2021, 10:16
Увечері в Києві можуть закрити на вхід три станції метро

У суботу у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливе закриття на вхід станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Джерело: Київський метрополітен

Деталі: 25 вересня на НСК "Олімпійський проходитиме матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Верес" (Рівне), що почнеться о 17:00.

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У метрополітені зазначили, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Теми: метроКиївфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
метро
У Харкові дерусифікували станцію метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: