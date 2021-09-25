Увечері в Києві можуть закрити на вхід три станції метро

У суботу у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливе закриття на вхід станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Джерело: Київський метрополітен

Деталі: 25 вересня на НСК "Олімпійський проходитиме матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Верес" (Рівне), що почнеться о 17:00.

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У метрополітені зазначили, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.