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Вечером в Киеве могут закрыть на вход три станции метро

Суббота, 25 сентября 2021, 10:16

В субботу в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможно закрытие на вход станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Источник: Киевский метрополитен

Детали: 25 сентября на НСК "Олимпийский" пройдет матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Верес" (Ровно), который начнется в 17:00.

Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.

А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В метрополитене отметили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Темы: метроКиевфутбол


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