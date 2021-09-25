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До 25°: у неділю погода порадує теплом

Субота, 25 вересня 2021, 12:10
До 25°: у неділю погода порадує теплом
фото Ельдара Сарахмана, УП

У неділю, 26 вересня, в Україні очікується досить тепла погода, хоча в більшості областей очікується вітер, а в північних, східних та більшості центральних – невеликі дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі у північних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях, вдень на сході країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 14-19°, на Закарпатті, Прикарпатті та південній частині 20-23°, в Одеській області до 25°.

 

У Києві в ніч на неділю невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.

У понеділок в Україні без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

 

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті та на півдні країни вночі 7-12°, вдень 12-17°, на Закарпатті до 20°.

У Києві в понеділок без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 13-15°.

Теми: погода
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