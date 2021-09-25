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До 25°: в воскресенье погода порадует теплом

Суббота, 25 сентября 2021, 12:10
фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается довольно теплая погода, хотя в большинстве областей ожидается ветер, а в северных, восточных и большинстве центральных – небольшие дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, днем на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 14-19°, в Закарпатье, Прикарпатье и южной части 20-23°, в Одесской области до 25°.

 

В Киеве в ночь на воскресенье небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

В понедельник в Украине без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в Закарпатье и на юге страны ночью 7-12°, днем 12-17°, в Закарпатье до 20°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 13-15°.

Темы: погода


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