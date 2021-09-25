Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

До 25°: в воскресенье погода порадует теплом

Суббота, 25 сентября 2021, 12:10
До 25°: в воскресенье погода порадует теплом
фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается довольно теплая погода, хотя в большинстве областей ожидается ветер, а в северных, восточных и большинстве центральных – небольшие дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, днем на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°; днем 14-19°, в Закарпатье, Прикарпатье и южной части 20-23°, в Одесской области до 25°.

 

В Киеве в ночь на воскресенье небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

В понедельник в Украине без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в Закарпатье и на юге страны ночью 7-12°, днем 12-17°, в Закарпатье до 20°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 13-15°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: