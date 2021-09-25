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Карстовий провал на Буковині виявився складним: змінено схему руху поїздів

Субота, 25 вересня 2021, 12:34

Через карстовий провал на Буковині змінено схему руху пасажирських поїздів.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: У компанії зазначили, що ситуація на залізничній дільниці Новоселиця — Мамалига, через яку курсував поїзд №118/117 Чернігів — Чернівці, залишається складною та потребує комплексного рішення.

Тому цей поїзд курсуватиме об'їзним шляхом — через Тернопіль та Заліщики. Через це з маршруту виключені зупинки на станціях: Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці.

Зазначається, що з Чернівців можна виїхати поїздом №8/7 Чернівці — Київ, до якого "Укрзалізниця" з 27 вересня додає більше вагонів.

Також з понеділка поїзд №118/117 Чернівці — Чернігів продовжить курсувати за зміненим маршрутом.

При цьому виїзду з Чернівців рейсом №118/117 не буде 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16 жовтня. Виїзду з Чернігова цим же рейсом не буде 2 та 3 жовтня, а також 15 та 16 жовтня. 

На станціях Ларга, Кам'янець-Подільський та Дунаївці, які виключені з маршруту рейсу №118/117, посадка здійснюватиметься на оперативно призначений поїзд №127/128 Ларга — Чернігів за раніше придбаними квитками на поїзд №117/118.

У Гречанах можлива посадка як на поїзд №117/118, так і на №127/128.

При цьому в "Укрзалізниці" зазначили, що для пасажирів, які відправляються з Тернополя та Заліщиків, з’явилася додаткова можливість дістатися Києва, Чернігова або Чернівців, завдяки об’їзному маршруту поїзда №118/117.

Пасажири, які мають квитки зі станцій, де обмежено рух через провал у земляному полотні, можуть здати квиток і повернути кошти. Для цього слід звернутися із заявою та квитком у будь-яку касу вокзалу.

Також вони можуть дістатися станцій Ларга або Кам'янець-Подільський і сісти на оперативно призначений поїзд, де діють раніше придбані квитки на поїзд №117/118.

"Укрзалізниця" повідомляє, що вже залучила фахівців з карстових процесів, які аналізуватимуть придатність ділянки Новоселиця — Мамалига для подальшого руху та способи стабілізації земляного полотна.

Передісторія:

  • 20 вересня в районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні, "Укрзалізниця" пустила потяг з Чернівців на Київ через Тернопіль із затримкою близько двох годин.
  • 21 вересня компанія заявила, що завершує роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця — Мамалига, і вже 21 вересня відновлять рейс з Чернівців до Києва.

Теми: залізниця


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