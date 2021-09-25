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Карстовый провал на Буковине оказался сложным: изменена схема движения поездов

Суббота, 25 сентября 2021, 12:34

Из-за карстового провала на Буковине изменена схема движения пассажирских поездов.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: В компании отметили, что ситуация на железнодорожном участке Новоселица – Мамалыга, по которому курсировал поезд №118/117 Чернигов – Черновцы, остается сложной и требует комплексного решения.

Поэтому этот поезд будет курсировать объездным путем – через Тернополь и Залещики. Из-за этого с маршрута исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы.

Отмечается, что из Черновцов можно уехать поездом №8/7 Черновцы – Киев, к которому "Укрзализныця" с 27 сентября добавляет больше вагонов.

Также с понедельника поезд №118/117 Черновцы – Чернигов продолжит курсировать по измененному маршруту.

При этом выезда из Черновцов рейсом №118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября. Выезда из Чернигова этим же рейсом не будет 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.

На станциях Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы, которые исключены из маршрута рейса №118/117, посадка будет осуществляться на оперативно назначенный поезд №127/128 Ларга – Чернигов с ранее приобретенными билетами на поезд №117/118.

В Гречанах возможна посадка как на поезд №117/118, так и на №127/128.

При этом в "Укрзализныце" отметили, что для пассажиров, которые отправляются из Тернополя и Залещиков, появилась дополнительная возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117.

Пассажиры, имеющие билеты из станций, где ограничено движение из-за провала в земляном полотне, могут сдать билет и вернуть деньги. Для этого следует обратиться с заявлением и билетом в любую кассу вокзала.

Также они могут добраться станций Ларга или Каменец-Подольский и сесть на оперативно назначенный поезд, где действуют ранее приобретенные билеты на поезд №117/118.

"Укрзализныця" сообщает, что уже привлекла специалистов по карстовым процессам, которые будут анализировать пригодность участка Новоселица – Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна.

Предыстория:

  • 20 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне, "Укрзализныця" пустила поезд из Черновцов на Киев через Тернополь с задержкой около двух часов.
  • 21 сентября компания сообщила, что завершает работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица - Мамалыга, где произошел карстовый провал в земельном полотне, и уже 21 сентября восстановят рейс из Черновцов в Киев.

Украинская правда
Темы: железная дорога


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