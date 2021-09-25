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Виверження вулкана на Канарах посилилось, аеропорт закрили

Субота, 25 вересня 2021, 13:59
ФОТО ELPAIS.COM

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що входить до іспанських Канарських островів, в ніч на суботу посилилося, місцевий аеропорт припинив роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З неділі, коли вулкан Кумбре-В’єха почав вивергатися, він викинув тисячі тонн лави, зруйнував сотні будинків і змусив евакуювати майже 6000 людей.

Влада заявила в суботу, що 160 людей, евакуйованих із ще трьох міст у п’ятницю, не зможуть повернутися до своїх будинків, щоб забрати свої речі через "еволюцію надзвичайної ситуації вулканічного походження".

Експерти кажуть, що вулкан перейшов у нову вибухову фазу.

"Вулканічні спостереження, проведені з початку виверження, зафіксували найвищу енергетичну активність в другій половині дня у п'ятницю", - йдеться у повідомленні екстрених служб у п'ятницю ввечері.

Іспанський оператор аеропортів Aena заявив у суботу, що аеропорт острова був закритий.

"Аеропорт Ла-Пальма не працює через скупчення попелу. Почалися роботи з прибирання, але ситуація може змінитися в будь-який час", - йдеться у повідомленні оператора.

Ла -Пальма, з населенням понад 83 000 осіб, входить до архіпелагу, який складає Канарські острови.

Під час виверження вулкана не зафіксовано жодних серйозних травм або смертельних випадків, але близько 15% економічно важливого для острова врожаю бананів можуть опинитися під загрозою, що поставить під загрозу тисячі робочих місць.

Нагадаємо, виверження Кумбре-В'єха, який перед тим спав 50 років, почалося пообіді 19 вересня. Перед тим фіксували тисячі дрібних землетрусів, що свідчили про його наближення.

Потік лави вкрив площу понад 150 гектарів, зруйнувавши 320 будинків, та повільно рухається до узбережжя океану. У зв'язку з виверженням довелось евакуювати близько 6000 людей.

Теми: Іспаніястихійне лихо


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