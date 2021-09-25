Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Извержение вулкана на Канарах усилилось, аэропорт закрыли

Суббота, 25 сентября 2021, 13:59
Извержение вулкана на Канарах усилилось, аэропорт закрыли
ФОТО ELPAIS.COM

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящем в испанские Канарские острова, в ночь на субботу усилилось, местный аэропорт прекратил работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С воскресенья, когда вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться, он выбросил тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов и заставил эвакуировать почти 6000 человек.

Власти заявили в субботу, что 160 человек, эвакуированных из еще трех городов в пятницу, не смогут вернуться в свои дома, чтобы забрать свои вещи из-за "эволюции чрезвычайной ситуации вулканического происхождения".

Эксперты говорят, что вулкан перешел в новую взрывную фазу.

"Вулканические наблюдения, проведенные с начала извержения, зафиксировали самую высокую энергетическую активность во второй половине дня в пятницу", - говорится в сообщении экстренных служб в пятницу вечером.

Испанский оператор аэропортов Aena заявил в субботу, что аэропорт острова был закрыт.

"Аэропорт Пальма не работает из-за скопления пепла. Начались работы по уборке, но ситуация может измениться в любое время", - говорится в сообщении оператора.

Ла-Пальма, с населением более 83 000 человек, входит в архипелаг, который составляет Канарские острова.

Во время извержения вулкана не зафиксировано никаких серьезных травм или смертельных случаев, но около 15% экономически важного для острова урожая бананов могут оказаться под угрозой, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест.

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха, который перед тем спал 50 лет, началось после обеда 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении.

Поток лавы покрыл площадь более 150 гектаров, разрушив 320 домов, и медленно движется к побережью океана. В связи с извержением пришлось эвакуировать около 6000 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Испаниястихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Испания
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Испания выделит 55 млн евро на школы и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: