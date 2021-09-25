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Извержение вулкана на Канарах усилилось, аэропорт закрыли

Суббота, 25 сентября 2021, 13:59
ФОТО ELPAIS.COM

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящем в испанские Канарские острова, в ночь на субботу усилилось, местный аэропорт прекратил работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С воскресенья, когда вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться, он выбросил тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов и заставил эвакуировать почти 6000 человек.

Власти заявили в субботу, что 160 человек, эвакуированных из еще трех городов в пятницу, не смогут вернуться в свои дома, чтобы забрать свои вещи из-за "эволюции чрезвычайной ситуации вулканического происхождения".

Эксперты говорят, что вулкан перешел в новую взрывную фазу.

"Вулканические наблюдения, проведенные с начала извержения, зафиксировали самую высокую энергетическую активность во второй половине дня в пятницу", - говорится в сообщении экстренных служб в пятницу вечером.

Испанский оператор аэропортов Aena заявил в субботу, что аэропорт острова был закрыт.

"Аэропорт Пальма не работает из-за скопления пепла. Начались работы по уборке, но ситуация может измениться в любое время", - говорится в сообщении оператора.

Ла-Пальма, с населением более 83 000 человек, входит в архипелаг, который составляет Канарские острова.

Во время извержения вулкана не зафиксировано никаких серьезных травм или смертельных случаев, но около 15% экономически важного для острова урожая бананов могут оказаться под угрозой, что поставит под угрозу тысячи рабочих мест.

Напомним, извержение Кумбре-Вьеха, который перед тем спал 50 лет, началось после обеда 19 сентября. Перед тем фиксировали тысячи мелких землетрясений, которые свидетельствовали о его приближении.

Поток лавы покрыл площадь более 150 гектаров, разрушив 320 домов, и медленно движется к побережью океана. В связи с извержением пришлось эвакуировать около 6000 человек.

Темы: Испаниястихийное бедствие


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