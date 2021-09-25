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Більшість німців заявили, що не сумуватимуть за Меркель

Субота, 25 вересня 2021, 16:10
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

Трохи більше половини німців заявили, що не сумуватимуть за Ангелою Меркель на посаді канцлера.

Про це свідчать результати опитування інституту Civey, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Так, 52% опитаних заявили, що не сумуватимуть за канцлеркою.

Ще 38% респондентів кажуть, що їм бракуватиме Ангели Меркель на посту канцлера.

Решта учасників опитування не визначилися з відповіддю.

Як відомо, в неділю у Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу.

Ангела Меркель після виборів і формування нової коаліції піде з посади канцлера після 16 років керівництва німецьким урядом.

За два дні до парламентських виборів у Німеччині їхній результат залишається непередбачуваним - розрив між головними конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС і соціал-демократами (СДПН) - скоротився до одного процентного пункта. 

Про політичні розклади в Німеччині після виборів читайте в статті політолога з Берліна Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.

Теми: МеркельНімеччинавибори


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