Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Большинство немцев заявили, что не будут скучать за Меркель

Суббота, 25 сентября 2021, 16:10
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

Чуть больше половины немцев заявили, что не будут скучать за Ангелой Меркель на посту канцлера.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Civey, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Так, 52% опрошенных заявили, что не будут скучать по канцлеру.

Еще 38% респондентов говорят, что им не будет не хватать Ангелы Меркель на посту канцлера.

Остальные участники опроса затруднились с ответом.

Как известно, в воскресенье в Германии состоятся выборы в Бундестаг.

Ангела Меркель после выборов и формирования новой коалиции уйдет с должности канцлера после 16 лет руководства немецким правительством.

За два дня до парламентских выборов в Германии их результат остается непредсказуемым - разрыв между главными конкурентами, консерваторами ХДС / ХСС и социал-демократами (СДПГ) - сократился до одного процентного пункта.

Темы: МеркельГерманиявиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венгрия подписала новое соглашение с "Газпромом" несмотря на критику Украины

"Слуги народа" озвучили, где и когда проведут большой "разбор полетов"

Украина переносит встречу с Венгрией и обратится в ЕС из-за российско-венгерского соглашения о газе

Путин считает приход НАТО в Украину пересечением "красных линий" РФ

Взрывы в Калиновке: генпрокурор говорит, диверсия подтверждается

видеоЛукашенко заявил, что с Путиным против Украины предпримут "какие-то действия"

Все новости...
Меркель
СДПГ и партия Меркель идут нога в ногу за два дня до выборов в Германии
Музей мадам Тюссо переодел восковую Меркель, потому что ее эпоха уходит
Меркель проведет одну из финальных встреч с Макроном, будут говорить и об Украине
Последние новости
17:15
В Житомирской области медики заставляли онкопациентов покупать бесплатные лекарства
17:13
У политзаключенного Яцкина стало хуже с ногами, оккупанты ставят под угрозу его жизнь
17:11
Ученые нашли в теле диких летучих мышей вирусы, почти идентичны с SARS-CoV-2
17:10
Боевики дважды прицельно обстреляли позиции ВСУ
17:01
В турагентстве на Ивано-Франковщине продавали фальшивые COVID-сертификаты
16:55
КартаВ центре Киева на выходных перекроют часть улиц: для бегунов
16:42
В Кремле заявили, что Путин является "сторонником сменяемости власти"
16:38
Венгрия подписала новое соглашение с "Газпромом" несмотря на критику Украины
16:28
В "Приват24" произошел сбой: были проблемы с авторизацией и входом
16:19
В парламент Германии впервые прошли "зеленые" трансгендерные женщины
Все новости...