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Пакт Путіна-Меркель: у Польщі суперечку по шахті в Туруві назвали операцією Німеччини і РФ

Субота, 25 вересня 2021, 16:29
Пакт Путіна-Меркель: у Польщі суперечку по шахті в Туруві назвали операцією Німеччини і РФ
Фото Anadolu Ajansı

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро вважає, що суперечку довкола шахти в Туруві слід розглядати в ширшому контексті енергетичних війн.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

"Суперечку щодо Турува слід розглядати у ширшому контексті енергетичної війни, яка відбувається в Європі. Звичайно, це не подається так - йдеться про ідею захисту клімату. Але насправді це велика операція Німеччини та Росії" – сказав Зьобро.

"Чеська Республіка дивиться насамперед на власні інтереси, і ці інтереси суперечать інтересам Польщі. Вони хочуть заробляти на Польщі. І тому вони грають проти нас разом з Німеччиною. А на задньому плані великий пакт Путіна-Меркель" - додав він.

На думку міністра, кінцевою метою є примус Польщі до купівлі російського газу.

За словами Зьобро, польському уряду не слід підкорятися вимогам Брюсселя.

"Якщо ми поступимось, ми заплатимо ще більше. Тому що насправді йде гра за гроші. На кону багато грошей. Або Польщу переграють, і нас поб'ють, Польща буде країною енергетичної бідності, ми будемо платити найбільше за рахунки в Європі" – вважає Зьобро.

Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно припинити видобуток у шахті бурого вугілля, визнавши переконливими аргументи Чехії для застосування тимчасових заходів (призупинення видобутку) до остаточного рішення. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не може виконувати це рішення. 

Чехія у червні подала заяву, в якій вимагала, щоб Варшава щоденно платила пеню у розмірі 5 мільйонів євро до бюджету ЄС за ігнорування рішення суду. Зі свого боку, Польща подала заяву про скасування рішення.

20 вересня Суд ЄС постановив, що Польща зобов’язана сплачувати Європейській комісії щоденну пеню у розмірі 500 тисяч євро за продовження видобутку на шахті всупереч судовому рішенню. 

Детальніше на цю тему - у статті Шахта розбрату: чим небезпечна суперечка між Польщею та Чехією.

Читайте також Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаШахтар
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