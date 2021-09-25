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Пакт Путина-Меркель: в Польше спор по шахте в Туруве считают операцией Германии и РФ

Суббота, 25 сентября 2021, 16:29
Пакт Путина-Меркель: в Польше спор по шахте в Туруве считают операцией Германии и РФ
Фото Anadolu Ajansı

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро считает, что спор вокруг шахты в Туруве следует рассматривать в более широком контексте энергетических войн.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

"Спор о Туруве следует рассматривать в более широком контексте энергетической войны, которая происходит в Европе. Конечно, это не подается так - речь идет об идее защиты климата. Но на самом деле это большая операция Германии и России", - сказал Зебро.

"Чехия смотрит прежде всего на собственные интересы, и эти интересы противоречат интересам Польши. Они хотят зарабатывать на Польше. И поэтому они играют против нас вместе с Германией. А на заднем плане большой пакт Путина-Меркель", - добавил он.

По мнению министра, конечной целью является принуждение Польши к покупке российского газа.

По словам Зебро, польскому правительству не следует подчиняться требованиям Брюсселя.

"Если мы уступим, мы заплатим еще больше. Потому что в действительности идет игра за деньги. На кону много денег. Или Польшу переигрывают, и нас побьют, Польша будет страной энергетической бедности, мы будем платить больше за счета в Европе", - считает Зебро.

Суд ЕС обязал Польшу немедленно прекратить добычу в шахте бурого угля, признав убедительными аргументы Чехии для применения временных мер (приостановление добычи) до окончательного решения. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не может выполнять это решение.

Чехия в июне подала заявление, в котором требовала, чтобы Варшава ежедневно платила пеню в размере 5 млн евро в бюджет ЕС за игнорирование решения суда. Со своей стороны, Польша подала заявление об отмене решения.

20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша обязана платить Европейской комиссии ежедневную пеню в размере 500 тыс. евро за продолжение добычи на шахте вопреки судебному решению.

Подробнее на эту тему - в статье Шахта раздора: чем опасен спор между Польшей и Чехией

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Темы: ПольшаШахтер
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