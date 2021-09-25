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"Шахтар" розгромив "Верес" у матчі 9 туру УПЛ

Субота, 25 вересня 2021, 18:58
Фото з відкритих джерел

Донецький "Шахтар" у матчі 9 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 4:1 розгромив рівненський "Верес".

Джерело: поєдинок, що пройшов у суботу, 25 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський"

Деталі: "Гірники" розпочали потужно. Після удару Тете на четвертій хвилині м`яч поцілив у стійку воріт, а Марлос пробив поруч зі штангою. На 22-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Після удару Марлоса м'яч зрикошетив від захисника "Вереса" і залетів у ворота - 1:0.

"Верес" відповів небезпечним ударом Дмитра Немчанінова, але впорався Андрій П'ятов. На 30-й хвилині Геннадій Пасіч обійшов двох захисників донеччан і пробив у нижній кут воріт - 1:1. Під завершення першого тайму ще один удар Немчанінова парирує П'ятов.

У другому таймі "Шахтар" декласував "Верес". На 55-й хвилині рахунок стає 2:1. Гол на свій рахунок записав Тете. На 78-й хвилині рефері ставить пенальті за фол на Юхима Коноплю. З 11-ти метрів Марлос забиває третій гол. На 85-й хвилині ще один сейв видає П'ятов після удару Тимофеєнка.

На 86-й хвилині розгромним рахунок в цій зустрічі зробив Лассіна Траоре після прострілу з флангу - 4:1.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболспорт


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