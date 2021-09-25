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"Шахтер" разгромил "Верес" в матче 9 тура УПЛ

Суббота, 25 сентября 2021, 18:58
Фото из открытых источников

Донецкий "Шахтер" в матче 9 тура украинской Премьер-лиги со счетом 4:1 разгромил ровенский "Верес".

Источник: поединок, прошедший в субботу, 25 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Детали: "Горняки" начали мощно. После удара Тете на четвертой минуте мяч попал в штангу ворот, а Марлос пробил рядом со штангой. На 22-й минуте "Шахтер" повел в счете. После удара Марлоса мяч срикошетил от защитника "Вереса" и залетел в ворота - 1:0.

"Верес" ответил опасным ударом Дмитрия Немчанинова, но справился Андрей Пятов. На 30-й минуте Геннадий Пасич обошел двух защитников дончан и пробил в нижний угол ворот - 1:1. Под конец первого тайма еще один удар Немчанинова парирует Пятов.

Во втором тайме "Шахтер" деклассировал "Верес". На 55-й минуте счет становится 2:1. Гол на свой счет записал Тете. На 78-й минуте рефери ставит пенальти за фол на Ефима Коноплю. С 11-ти метров Марлос забивает третий гол. На 85-й минуте еще один сейв выдает Пятов после удара Тимофеенко.

На 86-й минуте разгромным счет в этой встрече сделал Лассина Траоре после прострела с фланга - 4:1.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футболспорт


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