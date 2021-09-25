У ДТП зі службовим авто загинув поліцейський, ще один у важкому стані

На Одещині у п’ятницю, 24 вересня, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої серйозно постраждали 32-річний оперативник Нацполіції Володимир Незгодінський та старший лейтенант поліції Віктор В. У суботу Незгодінський помер.

Джерело: повідомлення НПУ Одеської області, "Думская"

Деталі: Як пише "Думська", ДТП сталася на трасі Одеса-Кучургани. Поліцейський мікроавтобус Citroen Jumper зіткнувся із вантажівкою. За попередніми даними, мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем МАЗ.

За кермом службової машини знаходився співробітник департаменту внутрішньої безпеки, 28-річний старший лейтенант поліції Віктор В. У салоні мікроавтобуса, окрім Володимира Незгодінского, перебували й інші пасажири: співробітник поліції підполковник Віталій Ш., а також цивільні особи – 33-річна жінка та її шестирічний син.

За даними видання, водій та пасажири мікроавтобуса були госпіталізовані. У дорослих було діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи та інші пошкодження, у дитини - тупа травма живота. Віктор В., який перебував за кермом, знаходиться у важкому стані.

Водночас у пресслужбі НПУ зазначили, що померлий Володимир Незгодінський був старшим оперуповноваженим Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Він 11 років працював у правоохоронних органах. В нього залишилися батьки, дружина та 8-річна донька.